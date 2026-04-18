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Bénin : le commissaire et son adjoint démis de leurs fonctions après un braquage à Savè

Un braquage de cambiste a eu lieu le lundi 13 avril 2026, dans la soirée, à Savè, dans le département des Collines. Cet incident a conduit à un changement de direction au sein de la Police républicaine, avec le retrait de ses fonctions du commissaire de la ville et de son adjoint.

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Politique
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Bénin : le commissaire et son adjoint démis de leurs fonctions après un braquage à Savè
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Le braquage s’est produit au quartier Djangbé, près du poste de douane de Savè, où des assaillants à moto ont attaqué un cambiste bien connu dans le secteur. Les faits se sont déroulés vers 19h30, et l’opération a été décrite comme rapide et violente.

Suite à cette attaque, le commissaire Kèkè, auparavant en fonction à Offè, a été nommé pour diriger le commissariat de Savè afin d’assurer la continuité du commandement. Les deux responsables évincés sont désormais affectés à la Direction des ressources humaines de la Police républicaine.

Le bilan de l’incident révèle qu’au moins une personne a été gravement blessée lors de l’attaque et a dû être transportée d’urgence dans un centre de santé pour des soins intensifs. Une enquête a été ouverte pour retrouver les individus derrière ce braquage.

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