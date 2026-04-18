Bénin : le commissaire et son adjoint démis de leurs fonctions après un braquage à Savè
Un braquage de cambiste a eu lieu le lundi 13 avril 2026, dans la soirée, à Savè, dans le département des Collines. Cet incident a conduit à un changement de direction au sein de la Police républicaine, avec le retrait de ses fonctions du commissaire de la ville et de son adjoint.
Le braquage s’est produit au quartier Djangbé, près du poste de douane de Savè, où des assaillants à moto ont attaqué un cambiste bien connu dans le secteur. Les faits se sont déroulés vers 19h30, et l’opération a été décrite comme rapide et violente.
Suite à cette attaque, le commissaire Kèkè, auparavant en fonction à Offè, a été nommé pour diriger le commissariat de Savè afin d’assurer la continuité du commandement. Les deux responsables évincés sont désormais affectés à la Direction des ressources humaines de la Police républicaine.
Le bilan de l’incident révèle qu’au moins une personne a été gravement blessée lors de l’attaque et a dû être transportée d’urgence dans un centre de santé pour des soins intensifs. Une enquête a été ouverte pour retrouver les individus derrière ce braquage.