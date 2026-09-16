Bénin : le chiffre d’affaires des services progresse de 14,6 % au T2

Le chiffre d’affaires des entreprises de services au Bénin a progressé de 14,6 % au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025, tandis que celui du commerce a augmenté de 6,8 %. Les données ont été publiées le 14 septembre par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD).

Dans les services, les activités immobilières enregistrent la hausse la plus forte, à +37,0 % sur un an. Les transports et l’entreposage suivent avec +34,1 %, devant l’hébergement à +5,1 % et les activités pour la santé humaine et l’action sociale à +5,7 %.

La progression n’est toutefois pas uniforme. La branche information et communication recule de 4,3 % sur la période, selon l’INStaD. L’indice du chiffre d’affaires mesure l’évolution des ventes réalisées par les entreprises suivies ; il ne renseigne pas directement sur leurs bénéfices ni sur leur rentabilité.

Du côté du commerce, la hausse de 6,8 % est principalement portée par le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles, dont le chiffre d’affaires progresse de 17,1 %. Le commerce de détail avance de 7,3 %, tandis que le commerce de gros et les activités des intermédiaires augmentent de 2,2 %.

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Un segment évolue à contre-courant : le commerce de détail en magasin spécialisé de quincaillerie, peintures, verre, tapis et revêtements de sols et murs affiche une baisse de 18,6 % en glissement annuel.

L’INStaD produit ces indices dans le cadre du dispositif harmonisé de statistiques d’entreprises mis en place avec l’appui de l’UEMOA et d’AFRISTAT. Les séries sont chaînées à l’année de base 2015 afin de suivre les variations de l’activité dans le commerce et les autres services.