Bénin: le bureau politique de « l’UP, le Renouveau » remanié quelques jours après sa constitution

Quelques semaines seulement après sa constitution, le bureau politique du parti Union Progressiste , le Renouveau a déjà connu un remaniement. Deux ministres du gouvernement figurant sur la première liste déposée au journal officiel ont été retirés.

Deux membres, pas des moindres ont été retirés de la liste officielle du bureau politique du parti union progressiste le renouveau. Il s’agit du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et du ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.

Ces deux personnalités figuraient sur la liste officielle constituée à la création du parti issu de la fusion entre le parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji et du parti Union progressiste du professeur Joseph Djogbénou. Mais environs trois semaines après la constitution de cette liste il semble qu’elle est déjà remaniée incognito.

En effet, les noms du ministre d’Etat Romuald Wadagni et son collègue de la santé, Benjamin Hounkpatin ne figurent désormais plus sur la liste officielle. Que s’est-il donc passé ? Ce parti politique proche du pouvoir de la rupture avait en son sein pour ne pas dire dans le bureau 13 membres du gouvernement. Ce nombre est désormais réduit à 11. Les deux membres du bureau politique du parti union progressiste le renouveau ont-ils démissionné ou n’avaient-ils pas été consultés avant leur positionnement dans le bureau.

Selon les indiscrétions, les deux ministres du gouvernement dont les noms ont été retirés incognito de la liste du bureau politique de l’UP, le renouveau n’étaient ni membre du parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji ni du parti Union Progressiste. Et à la constitution du parti UP, le Renouveau, ils n’ont pas fait de démarche d’adhésion avant de se retrouver comme par magie dans le bureau politique.

C’est pour corriger cet imbroglio qu’ils ont été discrètement retirés de la liste des membres du bureau politique du parti présidé par le professeur Joseph Djogbénou. Ces membres du gouvernement retirés de la liste du bureau politique du parti UP, le Renouveau pourront les jours à venir faire leur adhésion au nouveau parti politique, devenu « objet d’attraction », pour plusieurs politiciens.

Liste des membres du bureau politique …

A la création du parti Union Progressiste, le Renouveau, un bureau politique de 111 membres fut constitué. Le bureau est composé de plusieurs membres du gouvernement du président Patrice Talon. Les membres de ce bureau se présentaient comme suit:

1- ABIMBOLA Jean Michel

2- ABIOSSE Razack

3- ADEN HOUESSOU Dona Léon Adéyini

4- ADEOTI Aliou

5- ADETONAH Omer

6- ADJIBI Isabelle

7- ADJOVI Mathieu

8- ADOMAHOU Jérémie

9- AFFO OBO Tidjani

10- AGBAHOUNGBATA Séraphin

11- AGBENONCI Aurélien

12- AGBODJETE Justin

13- AGONKAN Gildas

14- AGOUA Edmond

15- AGUEMON Badirou

16- AHONOUKOUN Marcellin

17- AHOUANDJINOU Angelo

18- AHOUANMENOU Gratien Laurent

19- AHOUANVOÉBLA Augustin

20- AHOYO Parfait Christian

21- AIHUNHIN Amoussou Auguste

22- AKADIRI Falilou

23- AKÉ Natondé

24- AKIBOU SORO Yaya Worou

25- AKITOBI Olga

26- AKOTEGNON Raphaël

27- ALASSANE Abdoulaye

28- ALLADATIN Orden

29- ALLOSSOGBE Maxime

30- ALLOSSOHOUN Richard

31- ATROKPO Luc

32- AWO Jonathan

33- BEHANZIN Irène

34- BIOKOU David

35- BOKOVE Léon

36- KAKPO Mahougnon

37- CHABI ADAM TARO Bintou

38- CHABI Katotcha Maurice

39- CHABI Kouaro Yves

40- CHABI TALATA ZIME Mariam

41- DEGBEY Jocelyn

42- DJEDOU Antoine Louis

43- DJETTA Imali Herman

44- DJMAN Adolphe

45- DJOGBENOU Fifamin Joseph

46- DOSSOU Louis

47- DOSSOUHOUI Gaston

48- FAGNON Nicaise

49- FANGBEDJI William

50- GAGNON Charles

51- GANHOUTODE Gabriel

52- GBENONCHI Gérard

53- GNONLONFOUN Isidore

54- GOUNIGNAN Moutawakirou

55- GUIDI Euric

56- HAZOUME Hyppolite

57- HAZOUME Sergio- Léoné

58- HOMEKY Oswald

59- HONFO Charlemagne

60- HONFO Epiphane

61- HOUETCHENOU Christhian

62- HOUINOU EBO Clément

63- HOUINSA Godonou David

64- HOUNDONOUGBO ALIOZA Christhelle

65- HOUNGNIBO Lucien

66- HOUNKANRIN Godonou Joseph

67- HOUNKPATIN Benjamin

68- HOUNKPE HOUENOU Gervais

69- HOUNSA Victor

70- ISSA Salifou

71- KOGBLEVI Délonix

72- KORA Thérèse

73- KOUPAKI Irénée Pascal

74- MAMA Sanni

75- MARCOS Aboubacar

76- MEDEGAN FLAGLA Sèdami

77- MEDEWANOU Ernest

78- MORA SANNI S. Malick

79- N’OUEMOU Domitien

80- NENEHIDINI Jocelyn Nahama

81- NOBIME Agbodranfo Patrice

82- NOUATIN Fortunet

83- NOUTAÏ Nestor

84- OKPEICHA Kolawolé Franck

85- OROU SE GUENE Yacoubou

86- QUENUM Sévérin

87- SABI MOHAMED Djamilatou

88- SANGAN Éric Martin Serge

89- SEHOUETO Lazare

90- SEIDOU Alassane

91- SESSINOU Lucie

92- SINA OUNINGUI Bio Gounou Idrissou

93- SOSSA K. Luc

94- SOSSOU Dakpè

95- SOSSOU Ernest Guillaume

96- TAMBA ZIME Foussénatou

97- TAMOU Bio Sarako

98- TCHAOU Florentin

99- TCHOBO Valère

100- TOGNIFODE Véronique

101- TOGNIGBAN Etienne

102- TONATO José

103- TOSSOU Josiane

104- TOZO Rigobert

105- VLAVONOU Louis

106- WADAGNI Romuald

107- YANKOTY Charlemagne

108- YEHOUETOME Boniface

109- YEMPABOU Jacques

110- YOMBO Thomas

111- ZOSSOU Emmanuel