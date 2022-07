Bénin: le BR rassure de sa disponibilité à collaborer avec l’UP

Informé de l’élection d’un nouveau bureau politique à la tête de l’Union Progressiste (UP), le Bloc Républicain (BR) n’est pas resté sans réaction. A travers un communiqué en date du samedi 16 juillet 2022, le Secrétaire général national du cheval cabré, Abdoulaye Bio Tchané, a félicité les nouveaux dirigeants de l’UP.

Le nouveau bureau politique de l’UP dirigé par Joseph Djogbénou peut compter sur le Bloc Républicain, son allié au sein de la mouvance présidentielle. « Confiant que le Bureau nouvellement élu continuera d’œuvrer pour le succès de la réforme du système partisan et du renforcement de la démocratie dans notre pays, je tiens à le rassurer de la disponibilité du Bureau politique et de l’ensemble des militants du Bloc républicain à poursuivre la collaboration avec l’Union progressiste », a assuré Abdoulaye Bio Tchané.

Le Secrétaire général national du BR a, au nom du bureau politique et de « l’ensemble des militants du Bloc républicain, j’adresse nos plus sincères félicitations à la nouvelle équipe dirigeante de l’Union progressiste et plus particulièrement à son président, le Professeur Joseph Djogbénou ». « Je lui souhaite un mandat couronné de succès« , a ajouté Abdoulaye Bio Tchané.

Hommage à Bruno Amoussou

Dans son message, le ministre Abdoulaye Bio Tchané n’a pas manqué de faire un clin d’œil à l’endroit de Bruno Amoussou, désormais ex-président de l’Union Progressiste. « Par la même occasion, je rends un vibrant hommage au président sortant Monsieur Bruno Amoussou, dont le leadership et la vision ont permis à l’Up d’être un acteur important de la réforme du système partisan ; je lui souhaite plein succès dans ses activités futures », a-t-il écrit.