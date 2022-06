Bénin: le blocage des corrections des copies annoncé par les enseignants du supérieur

Les résultats de fin d’année dans l’enseignement supérieur public peuvent connaitre beaucoup de retard. Les enseignants du supérieur boudent et menacent de bloquer les corrections des copies de leurs étudiants. A l’origine de leur mécontentement, le non payement des primes forfaitaires de rentrée 2021-2022.

A l’origine de la situation, une lenteur administrative observée au niveau du directeur de la Planification, de I ‘Administration et des Finances (DPAF) et de la contrôleuse des finances du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon les informations de « Les 4 Vérités », les enseignants du supérieur ont décidé de forcer la main à l’administration du sous secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche professionnelle a fin qu’elle joue enfin le rôle qui est le sien pour permettre aux enseignants de percevoir ce qui leur revient de droit. Pour atteindre leurs objectifs, les enseignants projettent mettre un blocus sur les corrections des copies de leurs étudiants.

Pour justifier la lenteur du traitement de ces primes forfaitaires, le directeur de la Planification, de I ‘Administration et des Finances (DPAF) et la contrôleuse des finances du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique évoquent l’illisibilité des Relevés d’Identité Bancaires de certains enseignants.