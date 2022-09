Bénin: l’artiste GG Lapino dans « l’Union Progressiste le Renouveau »

Trois leaders politiques de l’arrondissement de Godomey veulent rejoindre l’Union Progressiste le Renouveau. Parmi ceux-ci, on retrouve le célèbre artiste GG Lapino, à l’état civil Théodore Gougounon. De sources concordantes, la déclaration d’adhésion est prévue pour ce samedi 03 septembre 2022 à Abomey-Calavi.

L’Union Progressiste le Renouveau est en plein mercato politique. Après le PER qui vient de se fondre dans le nouveau parti, trois ex-membres influents de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) sont à la porte du « baobab » et de « l’arc-ciel-ciel ». Il s’agit de GG Lapino (Théodore Gougounon) ; Gilles Agossou, aliais Akpa Gladja et Mathias Totin.

Artiste engagé, GG Lapino s’est toujours montré politiquement actif sur le terrain et à travers certaines de ses chansons. En 2020, il avait été positionné sur la liste du parti UDBN pour le compte des élections communales.

En 2016, GG Lapino avait sorti « l’hymne de la victoire », un album dédié à la propagande du candidat Lionel Zinsou. Par la même occasion, Théodore Gougounon avait lancé un mouvement politique dénommé « Nouvelle Etoile ».