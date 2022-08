Bénin: l’armée veut recruter 300 jeunes gens, dont 150 dans l’Alibori et l’Atacora

Les Forces armées béninoises (Fab) reste dans la logique de renforcer son effectif. Un concours de recrutement vient encore d’être lancé dans ce cadre par deux (02) communiqués du Chef d’Etat-major général Fructueux Gbaguidi.

L’armée lance le recrutement de 300 jeunes gens, dont 150 dans les Départements de l’Abilori et de l’Atacora, et 150 autres dans tous les Départements du Bénin. Les personnes désireuses de rejoindre l’armée à travers ce concours sont invités à soumettre leurs dossiers de candidature via le site http://www.sengager.defense.bj du lundi 05 au vendredi 23 septembre 2022.

Les dossiers de candidatures sont également reçu en dépôt physiques. Les potentiels candidats peuvent se rendre dans les locaux des Préfectures pour faire le dépôt de leurs dossiers.

Conditions à remplir et pièces à fournir