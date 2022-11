Bénin: l’armée affirme avoir empêché une infiltration terroriste

L’état-major général des Forces armées béninoises (Fab) fait le point de l’attaque qui s’est déroulée dans la commune de Kérou, précisément à Kaobagou.

L’armée a confirmé les échanges tirs qu’il y a eu entre le Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 novembre 2022. Selon le communiqué officiel des Fab, « une dizaine de terroristes ont lancé une offensive sur une position tenue par l’armée béninoise à Kaobagou à quelques encablures des frontières Nord Bénin ».

Face à l’ennemi, les FDS ont résisté, avant de lancer une contre-attaque. La contre-offensive a été fructueuse et a permis de mettre « l’ennemi en déroute ». « Dans sa fuite, l’ennemi a abandonné quatre corps, un important lot d’armes de guerre et des centaines de munitions d’armes individuelles et collectives », a précisé le communiqué des Fab.

L’armée invite les populations à vaquer normalement à leurs activités quotidiennes. Elles sont aussi encouragées à dénoncer des présences étrangères suspectes dans les localités.