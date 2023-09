Bénin: l’ANM indique une précaution à prendre avant l’achat d’essence à la station

- Publicité-

L’agence nationale de contrôle des normes et de la métrologie mène des contrôles inopinés dans les stations des services de la ville de Calavi.

Le constat sur le terrain est qu’il y a des pompes qui ne respectent pas les normes. Dans la foulée, plusieurs de ces pompes sont mis sous scellé et des gérants de station mis sous convocation.

Au micro de Bip radio ce jeudi, le directeur général de l’ANM a invité les clients des stations service à la vigilence, car toutes les pompes ne sont pas à la norme.

« Ces pompes qui servent les produits débitent des quantités qui ne sont pas conformes à la mesure nominale demandée. Par exemple, si vous demandez 5 litres, vous n’avez pas forcément les 5 litres », a-t-il souligné au micro de Bip radio.

Cette façon de faire les choses, indique-t-il est une violation des textes et cela ne peut pas rester sans sanctions. A l’en croire, il y aura des amendes et des factures proforma au prorata des pompes des stations épinglées.

Pour éviter d’être victime de la situation, le directeur général de l’agence nationale de contrôle des normes et de la métrologie invite les populations à la prudence et rassure de la poursuite du contrôle sur l’ensemble du territoire national. « Nous leur demandons qu’à chaque fois qu’ils veulent acheter, de regarder les instruments qui sont porteurs de la vignette verte et de l’année en cours afin de s’assurer que l’Anm a vérifié et que les instruments sont conformes, car, c’est la vignette de l’Anm qui montre que ces instruments ont été vérifiés et qu’ils sont conformes à la réglementation », a-t-il souligné.