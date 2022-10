Bénin: l’ANIP lance le deuxième affichage de la LEIP

Le deuxième affichage de la liste électorale informatisée permanent (LEIP) est lancé. L’information émane d’un communiqué de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP).

Le processus d’élaboration de la liste électorale informatisée (LEI) poursuit son cours normal. L’agence nationale d’identification des personnes (l’organe en charge de la confection de la liste) a procédé au deuxième affichage de la liste électorale informatisée permanente.

L’annonce a été faite ce mercredi 5 Octobre 2022 par le mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP), Dr Cyrille Gougbédji. Selon ledit communiqué, les réclamations issues de la consultation de la liste seront reçues aux sièges des arrondissements sur la période du Jeudi 06 au Samedi 15 Octobre 2022.

La finalité de ce deuxième affichage, selon le communiqué de l’ANIP est d’assurer une une plus grande inclusion en maintenant au profit des anciens électeurs de la LEPI expirée, leurs anciens centre de vote et en permettant à tous ceux qui sont nouveaux électeurs de prendre connaissance de leurs centres de vote affectés dans leur localité de résidence et au besoin de demander un transfert.

Le gestionnaire mandataire de l’ANIP informe les électeurs qu’ils peuvent consulter leur centre de vote sur n’importe quel téléphone en tapant le code court *139*7*NPI# ; NPI étant le numéro personnel d’identification.

Communiqué de l’ANIP