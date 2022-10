Bénin: l’ANIP invite à dénoncer les non électeurs figurant sur la leip

Le gestionnaire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes, Cyrille Gougbédji invite tous les citoyens béninois ayant connaissance de l’existence sur la liste électorale informatisée provisoire, des personnes frappées d’incapacité à être électeur, à lui en faire connaissance

Afin de retirer de la liste électorale informatisée provisoire (LEIP) les personnes dont le statut ne permet pas d’être électeur, le mandataire délégués de l’agence nationale d’identification des personnes, conformément à l’article 10 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, invite toute personne ayant connaissance de l’existence sur la Liste électorale de cette catégorie de personnes de lui en faire dénonciation.

L’annonce a été faite par communiqué de presse en date du Mardi 18 octobre 2022. Les personnes concernées sont, entre autres, des étrangers, des individus condamnés pour crime, des individus en état de contumace, les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoire au Bénin, des individus privés du droit d’élire et d’être éligible etc..

Le communiqué de l’ANIP

L