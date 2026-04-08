Bénin : l’ANIP disponible du 7 au 12 avril pour délivrer les documents de vote

Dans un communiqué rendu public le 6 avril 2026, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) annonce un dispositif exceptionnel d’ouverture continue de ses guichets. Les services seront accessibles du 7 au 11 avril de 8 h à 16 h, puis le 12 avril de 8 h à 12 h à Cotonou.

Cette permanence renforcée vise à permettre aux électeurs d’obtenir, à la veille du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026, les pièces d’identité nécessaires pour voter.

L’ANIP indique que la Carte Nationale de la Personne Identifiée (CNPI), souvent désignée sous le nom de « carte c’est moi », peut être retirée en mairie et dans les arrondissements. Les démarches sont également réalisables à distance via la plateforme eservices.anip.bj et l’application mobile ANIP BJ, et la mise à jour du numéro de téléphone mobile est possible par ces canaux ou en composant le code USSD 1511#.

L’institution précise que ces opérations sont gratuites pendant la période d’ouverture exceptionnelle et que la mesure vise à diminuer les difficultés d’accès aux documents administratifs à l’approche du vote.

Renforcement de l’accès aux services d’identification avant le scrutin

Le scrutin du 12 avril, qui doit désigner le successeur de Patrice Talon à l’issue de son second mandat, oppose notamment le ticket Romuald Wadagni — ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances — accompagné de Mariam Chabi Talata, et l’alliance portée par Paul Hounkpè, président des FCBE, avec Judicaël Hounwanou, qui proposent une alternative politique.

Selon la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), près de 7,9 millions d’électeurs sont attendus dans plus de 17 000 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire et au sein de la diaspora.

L’ANIP rappelle la dimension civique du suffrage, soulignant que disposer d’une pièce d’identité à jour est indispensable pour participer au vote. L’agence, responsable du Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) et de la production des identifiants biométriques utilisés pour les opérations électorales, indique enfin que ses services resteront ouverts jusqu’à midi à Cotonou le 12 avril