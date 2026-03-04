Benin Web TV
Bénin: l’ANDF invite les bénéficiaires à retirer leurs titres fonciers disponibles

L’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) informe le public de la disponibilité d’un important volume de titres fonciers prêts à être retirés sur l’ensemble du territoire national.

Société
L’Agence nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) informe le public de la disponibilité d’un important volume de titres fonciers prêts à être retirés sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué rendu public et signé par son directeur général, l’ANDF précise que ces titres fonciers, établis au profit de leurs requérants, sont actuellement stockés dans les Bureaux communaux du Domaine et du Foncier (BCDF) des différentes communes du pays.

Les listes des titres concernés sont affichées par commune au niveau des BCDF. Elles sont également consultables en ligne sur le site officiel de l’ANDF, à compter de la publication du communiqué, lequel tient lieu d’invitation formelle au retrait.

La direction générale de l’ANDF appelle les personnes concernées à faire preuve de diligence afin de procéder au retrait de leurs titres fonciers dans les meilleurs délais.

