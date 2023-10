Bénin: l’ancien pont de Cotonou fermé ce week-end aux usagers

L’ancien pont de Cotonou est fermé ce samedi 14 Octobre 2023 dans les deux sens aux usagers. Cette fermeture intervient dans le cadre des travaux d’aménagement de la Corniche Est de la ville.

L’ancien pont de Cotonou n’est pas accessible ce week-end aux usagers. Il est fermé afin de permettre le déplacement des réseaux et de réaliser le raccordement de la chaussée dans le cadre des travaux d’aménagement de la Corniche Est de Cotonou.

L’information a été rendue publique par le directeur général de la Sirat sa à travers un communiqué du 3 Octobre dernier. Durant la période de la fermeture, les usagers sont invités à prendre par le troisième pont. Les périodes concernées se présentent comme suit :

-Samedi 14 Octobre à 20 heures au lundi 16 Octobre à 6 heures,

-samedi 21 au lundi 23 Octobre 2023 à 6 heures du matin. Toutefois, il faut noter que les travaux pourraient continuer les lundis jusqu’au soir.

La Corniche Est de Cotonou est un ouvrage linéaire qui s’étend sur 2 kilomètres 300. Elle fait partie de l’ancien pont, longe la lagune de Cotonou et la plage pour déboucher sur l’hôtel PLM/Alédjo.

La configuration de cette infrastructure est composée d’une chaussée bidirectionnelle à deux voies de circulation, de deux accotements dédiés aux deux roues, d’un trottoir abritant les ouvrages d’assainissement et d’une piste cyclable pour parcours santé. Il est également prévu un espace vert de largeur variable pour parcours sportif, un mur végétalisé et une voie de desserte entre le quartier Enagnon et la zone résidentielle.