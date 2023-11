Bénin: lancement officiel du Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme 2023

Le Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme 2023 a été officiellement lancé le vendredi 24 novembre 2023 au palais de la Gratitude dans la commune d’Abomey-Calavi. Prévu pour durer trois jours, ce grand événement spirituel rassemble les membres d’Eckankar et les non-membres autour du thème « Les leçons spirituelles de la vie ».

Depuis le vendredi 24 novembre 2023 et ce jusqu’au dimanche 26 novembre, le palais de la Gratitude d’Abomey-Calavi acceuille le congrès ECK régional de l’Aventure de l’Âme-2023. Le lancement officiel a été fait par le Directeur du congrès CERAA 2023 , Emmanuel Joseph Akpona.

Selon lui, les participants de ce congrès auront l’opportunité de vivre d’intenses moments de spiritualité au cours desquels, ils trouveront des réponses aux nombreuses questions qu’ils se posent sur les défis auxquels ils font face et qui les déséquilibrent constamment. « Des outils vous seront proposés pour endiguer vos insatisfactions », a-t-il rassuré.

« L’ambiance de fête que vous allez vivre au cours de ces quelques jours de congrès est le fruit d’inlassables efforts consentis avec joie, dévotion, amour et abnégation par une équipe entièrement vouée à la cause du ECK au sein d’un Etat-major dynamique, proactif et efficace à qui je viens dire solennellement devant vous , mes très sincères remerciements« , a exprimé Emmanuel Joseph Akpona, Directeur du congrès, CERAA 2023.

Pour Geneviève Aholou Agossa, présidente du bureau exécutif d’Eckankar Bénin, cette première journée marqant le lancement est un aperçu du thème du congrès, « les leçons spirituelles de la vie ». « Un congrès ECK régional est une opportunité offerte à tous. Que vous soyez membre d’Eckankar ou pas, vous êtes invités à partager ces moments heureux parce que cette opportunité vous permet de partager avec les autres, les expériences spirituelles que vous vivez sur la voie spirituelle », a-t-elle expliqué.

« C’est un moment où il y a un flot de vibrations spirituelles qui circule et tant que nous sommes ici, de la manière dont ça (ce congrès Ndlr) a été préparé avec amour, avec soin, c’est de cette manière que tous ceux qui y participent y trouvent leur joie de vivre », a-t-elle ajouté.

La particularité de cete annnée réside dans le thème « Les leçons spirituelles de la vie » et tout le monde y tire profit d’après Thomas Adjawi Aégnandjou. « Chaque fois que nous avons l’occasion de nous réunir, c’est comme si on fait un bilan d’état, on vient se ressourcer, on vient confirmer nos aquis et prendre de nouveaux engagements parce que le chemin de la vie vers Dieu est infini et chaque jour apporte du nouveau. C’est pour cela qu’on se voit chaque année pour faire le point et rebondir spirituellement », a-t-il clarifié.

Pour cette édition 2023 du congrès ECK régional de l’Aventure de l’Âme-2023, des panels, des tables rondes, des causeries, des ateliers ont été utilement programmés sur différents thèmes minutiusement sélectionnés pour assouvir la curiosité des congresistes.

Ces derniers seront éclairés , au terme du congrès , sur les raisons pour lesquelles ils sont parfois seuls à être aux prises avec certaines difficultés et obtiendront des armes nécessaires pour les affronter.