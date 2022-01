Bénin: « L’âme des morts vous persécute », depuis sa cachette, Batamoussi écrit à ses ex-collègues de la Criet

Depuis son lieu d’exil, l’ancien juge de la Criet, Essowé Batamoussi a adressé une lettre ouverte à ses ex-collègues de la juridiction spéciale. Dans cette correspondance dévoilée dans une interview de « Le Journal de l’Afrique », le juge démissionnaire revient sur les raisons de son départ et dit comprendre les difficultés de ses confrères

En exil en France depuis sa démission de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( Criet), Essowé Batamoussi continue de tirer à boulets rouges sur la Cour spéciale. Dans un entretien publié ce mardi 18 janvier 2022 par « Le Journal de l’Afrique », il évoque à nouveau le dossier Madougou, qui selon lui est « une pure imagination du pouvoir en place ».

Le magistrat a profité de cette énième sortie médiatique pour s’adresser à ses collègues. C’est la première fois qu’il se donne à cet exercice depuis qu’il est parti sur la pointe des pieds. « Chers collègues, Vous me connaissez et je vous connais bien. Nous avons travaillé main dans la main pendant deux ans et plus. Nous avons, face à des dossiers, échangé sur nos craintes, nos angoisses et sur nos frustrations. Le 1er avril 2021, j’ai décidé de vous abandonner et de partir. Je sais que vous avez compris mon acte », a-t-il écrit à l’entame de sa lettre ouverte.

« L’âme des morts vous persécute »

Dans ses écrits, il fait croire que son départ est lié à des troubles de sommeil, qui n’épargnent pas aussi ses collègues. Selon Essowé Batamoussi, ses troubles de sommeil seraient la conséquence des condamnations qu’il qualifie « d’arbitraires », prononcées par la juridiction. En termes clairs, l’ancien juge justifie sa fuite par la recherche de « sommeil paisible ». « L’âme des morts vous persécute. Vous et votre famille n’être plus en paix », affirme-t-il.

Je sais que vous avez envie de faire comme moi. Quitter. Partir. Pour avoir le sommeil paisible, la paix du cœur et de l’esprit. Essowé Batamoussi

Comme s’il vivait la même chose, Batamoussi évoque des lamentations d’enfants de condamnés qui tourmentent le sommeil des juges. « Ces enfants, je les entends dire : « Monsieur le juge, j’ai vu le ministre et il m’a demandé de venir te voir. Il a dit que c’est toi qui m’as rendu orphelin. Monsieur le juge, je veux mes parents pour me donner à manger, m’habiller et m’amener à l’école, comme toi tu le fais avec tes enfants » », a-t-il écrit.

Essowé Batamoussi victime de manipulation ?

On en peut parler du timing de la démission du juge Essowé Batamoussi sans fait allusion au dossier Madougou. D’ailleurs, depuis qu’il a pris la tangente, c’est la seule affaire dont il parle et qui selon lui serait la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi c’est lorsqu’il s’est agi de Reckya Madougou, qu’il découvre subitement qu’il faut partir pour avoir « le sommeil paisible ». Comme il n’a de cesse de le dire lui-même, l’indépendance des juges de la Criet aurait été mise à rude épreuve dans plusieurs autres dossiers, mais pourquoi n’était-il pas parti depuis ?

Comme si tout avait été déjà programmé, il n’a pas tardé à trouver exile en France. Et depuis l’hexagone, il ne cesse de tirer sur la juridiction qui pourtant a fait de lui un « juge spécial ». C’est lui-même qui le dire, les juges de la Criet sont logés à la belle étoile. « Notre salaire, c’est un salaire qui talonne celui des politiciens », a-t-il déclaré.

Il dit avoir parti parce que sa conscience le dérangeait. Mais beaucoup d’éléments permettent de remettre en cause cette image de « juge courageux » qu’il tente de se construire. Dans l’opinion publique, on entend dire qu’il n’aurait pas eu cette audace et qu’il ne pourra d’ailleurs pas tenir longtemps s’il n’avait pas de gros soutiens derrière.

« Pour moi, c’est une manipulation politique », Séverin Quenum

Après les déclarations d’Essowé Batamoussi en avril dernier, le ministre de la justice a vivement réagi. Pour le ministre Séverin Quenum, le juge demionnaire était en mission pour le compte du camp politique de Reckya Madougou.

J’ai écouté la déclaration. du magistrat Essowé Batamoussi au sujet de sa démission et des prétendues pressions exercées par la chancellerie sur la Criet. Ce juge, je ne le connais pas. Je ne l’ai jamais rencontré bien qu’étant le Ministre de la justice qu’il accuse. Séverin Quenum

Il avait expliqué que la sortie à charge de l’ancien juge s’inscrit dans la logique du camp Madougou d’empêcher la présidentielle d’avril 2021 et de déclencher une insurrection dans le pays. « Pour moi, c’est une manipulation politique », a-t-il dit, parlant des agissements du juge.

« Une telle déclaration faite en faveur de l’inculpée Madougou le 05 avril 2021 n’est ni surprenante ni anodine. Madougou et ses alliés de l’opposition dite radicale jurent par tous les dieux que l’élection du 11 avril n’aura pas lieu et qu’ils déclencheront une insurrection à partir du 05 avril afin de mettre un terme au mandat du président en exercice », avait confié le ministre de la justice.