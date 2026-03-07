Bénin: l’ABSSA ordonne le retrait du lait infantile Nursie

L’alerte provient du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qui a signalé un dépassement de la limite autorisée d’un composé toxique d’origine bactérienne dans ces produits.



Face à ce risque sanitaire, l’ABSSA a ordonné l’arrêt immédiat de la vente des produits concernés. Les distributeurs doivent également procéder au retrait des lots présents dans les rayons, les stocks et l’ensemble des circuits de distribution. Les importateurs sont tenus d’organiser le rappel des produits déjà commercialisés.



Les consommateurs sont invités à suspendre toute utilisation de ces laits infantiles et à les retourner aux points d’achat afin de faciliter leur récupération. Les autorités demandent aussi que tout incident lié à leur consommation soit signalé aux services compétents du ministère de la Santé.



Les produits concernés sont notamment le Nursie 1 Fortinutri 400 g, dont la date limite de consommation est fixée au 7 septembre 2027, et le Nursie 1 de 900 g, avec une date limite au 17 septembre 2027. Distribué au Bénin, ce lait infantile est importé d’Irlande et destiné aux nourrissons et aux enfants en bas âge.