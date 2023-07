Bénin: la ville de Porto Novo accueille samedi le CN des démocrates

- Publicité-

Le parti Les Démocrates a annoncé lors d’une conférence de presse tenue le lundi 17 juillet 2023 au siège du parti à Cotonou, que son conseil national sera organisé à Porto-Novo le 22 juillet 2023.

Le parti Les Démocrates prévoit d’organiser un Conseil National avant la tenue de son premier congrès ordinaire, conformément à ses statuts. Ce conseil, qui se tiendra le 22 juillet 2023 à Porto-Novo, abordera notamment le sujet des élections générales de 2026. Selon Stanislas Ahouandjinou, membre du parti, ces élections sont cruciales pour les partis politiques ainsi que pour l’ensemble du peuple béninois. Le parti Les Démocrates, en tant que parti d’opposition, se donne pour mission d’impliquer ses militants dans l’action politique afin de relever le défi de l’alternance politique en 2026. Le choix de la date du congrès ordinaire ainsi que l’étude du rapport de la coordination nationale et l’orientation de ses activités seront également abordés lors de ce conseil national.

Selon Jude Lodjou, président du comité d’organisation du conseil national, toutes les questions importantes du pays seront discutées lors de cette réunion, et le parti fournira des orientations à ses militants. Les personnes attendues à ce conseil national comprennent les membres du haut conseil, de la coordination nationale, un représentant par coordination de circonscription électorale et communale, des organes de masse, de l’école du parti, de la cellule de veille d’analyse stratégique, ainsi que deux membres de la commission nationale de recours. Les autres partis politiques et certaines personnalités du pays recevront également une invitation.