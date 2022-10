Bénin : la tiktokeuse Maman Dilara s’évanouit en plein live (vidéo)

La tiktokeuse béninoise Maman Dilara s’est évanouit en plein direct alors qu’elle tentait de répondre à des attaques de ses détracteurs.

Quelques jours après sa libération après 4 jours de garde à vue, la tiktokeuse Maman Dilara a donné sa version des faits dans un live. Entre dénonciations, accusations et troublantes révélations, la jeune femme n’a pas fait dans la dentelle pour s’en prendre à ses détracteurs le vendredi 30 septembre 2022.

C’est en pleine clarification des circonstances de son interpellations et des conditions de sa libération que la tiktokeuse s’est effondrée selon les vidéos capturées par certains internautes. « C’est vrai, je me sens mal, je ne me sens pas bien, j’ai du mal à parler, je sais que personne ne m’a envoyé la bas hein, c’est ma faute, là je vais couper le live, je n’arrive plus à parler« , a-t-elle affirmé.

Pour dit-elle faire plaisir à ses abonnés, elle poursuit le live. « Moi je voulais m’arrêter mais bon, comme les gens veulent que je parle, je vais parler. J’ai ma tête qui tourne« , a-t-elle déclaré avant de s’écrouler.

Selon certains internautes, Jessica Glèlè dite Maman Dilara joue à la comédie pour attirer le soutien des tiktokeurs après s’être embrouillée avec plusieurs acteurs de la plateforme dont la chanteuse Fanny Senan, Bobo Adjanou et bien d’autres.

A noter que cette sortie médiatique semble avoir relancé les hostilités des passes d’armes entre acteurs du réseau social. Car, depuis lors, la tiktokeuse Maman Dilara est en pleine brouille avec plusieurs acteurs du réseau social Tiktok au Bénin.