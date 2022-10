Bénin: la tiktokeuse Maman Dilara règle ses comptes avec Julienne Abigbè alias Ciara

Après sa libération suite à 4 jours de garde à vue, la tiktokeuse béninoise Maman Dilara a réglé ses comptes avec Julienne Abigbè alias Ciara.

Avant son interpellation, Julienne Abigbè alias Ciara et Maman Dilara de son vrai nom Jessica Glèlè étaient de très bonnes amies. Mais, la tiktokeuse reproche à Ciara de ne pas avoir cherché à prendre de ses nouvelles depuis qu’elle a recouvré sa liberté.

« Mais, ma chérie, tu m’a donné 50.000, tu as donné 10.000 à chacun des petits et tu es partie, ce n’est pas l’argent qui est le problème, c’est ta présence qui vaut plus que l’argent. Je suis sortie, tout s’est bien passé depuis ce jour là, tu ne m’as plus jamais appelé », a déclaré Maman Dilara.

D’après elle, même les personnes insoupçonnées l’ont appelé alors que Ciara n’a même pas cherché à prendre de ses nouvelles. « Je ne suis pas leur sœur, ils m’ont juste connu sur les réseaux sociaux, je ne les ai jamais vus, c’est eux qui me voient derrière leur écran. Pa contre, toi tu me connais Ciara, mais tu n’as jamais pris ton portable , pour un petit message, ça m’a fait mal. Je me suis dit, tout le monde m’appelle sauf ma copine », a-t-elle déploré.

Madame la ministre n’est pas Ciara

A l’en croire, Ciara ne l’a considère pas comme son amie. « Tu as dit tout à l’heure que tu n’es pas mon amie mais moi je pensais qu’on était amie », a-t-elle ajouté. Pour ce qui concerne la supposée taupe dans cette affaire qui a conduit les trois Tiktokeurs en garde à vue, Maman Dilara rassure qu’il ne s’agit pas de Ciara.

« Je faisais mon live pour expliquer ce qui s’est passé. Maintenant, on dit « Madame la ministre », toi tu es madame la ministre? Son mari est en Amérique, toi tu vis à Akpakpa, qu’est-ce qui te concerne à Arconville? », a-t-elle lâché.

Ciara citée dans une affaire de trafic présumée de drogue

Si Maman Dilara est connue pour ses déboires sur le réseau social Tiktok, Julienne Abigbè alias Ciara est une jeune commerçante béninise née le 10 Octobre 1991. Elle s’est fait connaitre en 2016 suite à son arrestation le 20 juin 2016 par le Bureau de lutte contre la fraude de l’Administration des douanes de la municipalité de Guangzhou en Chine pour une affaire de trafic présumée de drogue.

Par la suite, Julienne Abigbè a été innocentée le 07 juillet 2017 par la justice chinoise suite à une longue procédure judiciaire. Il sonnait environ 23 h 20 minutes (heure locale) quand Julienne Abigbè alias Ciarath Aladja est arrivée à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou sous les cris de joie d’une foule composée de parents, amis et curieux. Après plus 12 mois d’absence, Julienne Abigbè venait ainsi de signer son retour sur sa terre natale.