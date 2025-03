Bénin – La SRTB: Angela Aquereburu Rabatel s’installe et annonce une nouvelle ère

- Publicité-

La Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) entame une nouvelle phase de son histoire avec l’arrivée officielle d’Angela Aquereburu Rabatel à sa tête. La nouvelle directrice générale a pris fonction ce lundi 3 mars 2025, devenant également la directrice de Bénin TV.

Une nomination sous le signe de la modernisation

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Angela Aquereburu a exprimé sa gratitude envers le président Patrice Talon pour la confiance placée en elle. Elle a aussi adressé ses remerciements au président de la HAAC et à la ministre du Numérique et de la Digitalisation pour leur soutien.

Vision et Engagement

La nouvelle dirigeante entend moderniser le groupe audiovisuel public qui comprend trois chaînes de télévision et quatre radios publiques. Sa vision repose sur trois axes :

Proposer des contenus plus attractifs et de qualité,

Accélérer la transformation numérique,

Renforcer l’audience nationale et internationale.

- Publicité-

« Notre mission est ambitieuse : moderniser, structurer et renforcer nos médias pour mieux informer, éduquer et divertir les Béninois et, plus largement, les Africains« , a-t-elle affirmé.

Collaboration et Travail d’équipe

Angela Aquereburu a insisté sur l’importance du travail d’équipe, saluant l’engagement des directrices, directeurs et agents de la SRTB. Elle a appelé chaque collaborateur à contribuer à la réussite de cette transformation.

Parcours Inspirant

Franco-Togolaise née en 1977 au Togo, Angela Aquereburu a d’abord suivi des études à l’ESCP Business School avant de se consacrer à sa passion pour l’audiovisuel. Fondatrice de YoBo Studios et Caring International, elle est connue pour ses séries télévisées à succès comme Zem, Palabres et Hospital IT.

- Publicité-

Avec son expérience et sa vision innovante, Angela Aquereburu promet de marquer une nouvelle dynamique dans l’audiovisuel public béninois.