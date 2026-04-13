Bénin : la société civile dévoile ses premières conclusions sur la présidentielle de 2026

La Plateforme électorale des organisations de la société civile (PEOSC) a livré, dans la soirée du dimanche 12 avril 2026, ses premières observations sur le déroulement de l’élection présidentielle au Bénin. À travers ce point d’étape, les observateurs dressent un bilan nuancé, mêlant éléments de satisfaction et préoccupations liées à certaines irrégularités relevées sur le terrain.

Globalement, la société civile note que le scrutin s’est déroulé dans un climat relativement apaisé sur l’ensemble du territoire national. Aucun incident majeur n’a été signalé, traduisant une certaine maîtrise du processus électoral et un engagement des acteurs à préserver la stabilité. Dans plusieurs centres de vote, les opérations ont pu se tenir dans des conditions jugées acceptables, avec une affluence variable selon les localités.

Cependant, ces constats positifs sont tempérés par des dysfonctionnements observés dans certains bureaux de vote. La PEOSC évoque notamment des cas d’ouvertures tardives, des difficultés logistiques, ainsi que des irrégularités ponctuelles dans l’organisation du vote. Ces incidents, bien que localisés, soulèvent des interrogations sur l’harmonisation du dispositif électoral sur l’ensemble du territoire.

Les observateurs ont également relevé des situations susceptibles d’affecter la transparence du scrutin. Parmi celles-ci figurent des soupçons de votes multiples ou encore des pratiques non conformes aux procédures établies, déjà signalées en amont par certaines organisations. Ces éléments, selon la société civile, nécessitent une attention particulière afin de garantir la crédibilité globale du processus.

Par ailleurs, la question de la participation reste un enjeu central. Si le scrutin s’est déroulé sans heurts majeurs, la mobilisation des électeurs apparaît contrastée. Certaines zones ont enregistré une faible affluence, une tendance que la société civile avait anticipée en amont en évoquant des risques liés à la démobilisation et à la désinformation.

Face à ces constats, la PEOSC appelle les institutions en charge du processus électoral à renforcer les mécanismes de contrôle et à corriger les insuffisances observées. Elle insiste également sur la nécessité de consolider la confiance des citoyens dans le système électoral, condition essentielle pour préserver les acquis démocratiques du pays.

Ces conclusions préliminaires devraient être complétées dans les prochains jours par un rapport plus détaillé, intégrant l’ensemble des données recueillies sur le terrain.