La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS SA) lance le recensement des bénéficiaires de ses services. L’opération se déroulera sur la période allant du 1er mars au 13 avril 2023 et sera conduite par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD). Retrouvez les détails dans le communiqué ci-dessous.

