Bénin: la Sbee alerte sur la menace croissante du vandalisme des installations électriques

​Le vandalisme des infrastructures électriques prend des proportions inquiétantes au Bénin, compromettant la continuité de la fourniture d’énergie pour des milliers de ménages.

À travers le vol ciblé de transformateurs, de câbles et d’autres équipements clés, des individus malveillants perturbent gravement les activités économiques et freinent les investissements majeurs destinés à améliorer l’accès à l’électricité.

​Pour la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), ces actes dépassent le simple cadre de la dégradation. Selon Paterne Affo, Directeur Technique Adjoint Réseau Intérieur de la Zone Nord, « Le vandalisme, c’est du vol ». Les transformateurs, particulièrement convoités pour le cuivre qu’ils contiennent, ainsi que les câbles, les poteaux métalliques et les coffrets de distribution constituent les principales cibles des malfaiteurs.

​Des conséquences lourdes pour le quotidien des populations

​Chaque acte de sabotage sur le réseau peut provoquer des coupures d’électricité prolongées, privant des quartiers entiers de lumière pendant plusieurs heures, voire plusieurs semaines. Ces interruptions impactent de plein fouet les commerces, les artisans, les administrations, les écoles et surtout les centres de santé, où l’énergie est vitale pour le fonctionnement des équipements médicaux.

​Au-delà des désagréments économiques, ces actes représentent un danger de mort direct pour leurs auteurs et pour les riverains. La détérioration des installations peut provoquer des électrocutions, des incendies ou des explosions d’envergure, à l’image de la récente explosion d’un transformateur enregistrée à Nikki.

​Ce phénomène engendre également un coût financier colossal pour la Sbee. Les ressources financières et matérielles mobilisées en urgence pour remplacer le matériel détruit auraient pu être directement consacrées à l’extension et à la modernisation du réseau électrique national. Paterne Affo rappelle à ce titre que l’argent investi pour réparer les ouvrages vandalisés est autant de ressources qui auraient pu servir à raccorder de nouveaux abonnés à travers le pays.

​Face à l’ampleur de la situation, la Sbee appelle la population à s’impliquer activement dans la protection des infrastructures publiques. Les usagers sont invités à identifier les agents de l’entreprise grâce à leurs tenues, leurs logos et leurs cartes professionnelles réglementaires. Toute activité suspecte constatée autour d’une installation électrique doit être immédiatement signalée aux forces de sécurité ou directement au centre d’appels de la Sbee via le numéro court 7302.

​Le responsable technique insiste sur le fait que la sécurisation des installations est une responsabilité collective. Le réseau de la Sbee constitue le patrimoine de tout le peuple béninois, et l’énergie qu’il distribue reste indispensable au développement du pays et à l’avenir des générations futures.