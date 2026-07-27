Abomey-Calavi: fermeture provisoire de carrières de sable et convocations de propriétaires de chantiers en infractions
Une tournée de contrôle interinstitutionnelle menée ce vendredi 25 juillet à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique, a débouché sur la fermeture provisoire de plusieurs carrières de sable et la convocation à la mairie de nombreux propriétaires de chantiers en infraction.
L’information a été rendue publique sur la page Facebook officielle de la mairie. L’opération a été conduite conjointement par le préfet de l’Atlantique, Raphaël Akotegnon, et le maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, appuyés par le secrétariat exécutif, des conseillers communaux et les services techniques de la municipalité.
Les équipes d’inspection ont sillonné successivement trois grands quartiers de la commune :
- Togbin dans l’arrondissement de Godomey ;
- Maria-Gléta rattaché à l’arrondissement de Ouèdo ;
- Calavi-Centre, aux abords immédiats de l’hôpital de zone.
Non-conformité des carrières et occupation illégale de zones à risque
Sur les carrières d’extraction de sable inspectées, plusieurs infractions ont été constatées, notamment l’absence de facturation, le transport du sable par camions non bâchés et le non-respect global des réglementations environnementales et de sécurité. Face à ces dérives, le préfet a ordonné la fermeture provisoire de tous les sites visités jusqu’à leur mise en conformité.
À Maria-Gléta, l’attention s’est portée sur l’occupation illégale du couloir de sécurité du gazoduc reliant le secteur à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Les autorités ont rappelé le danger majeur que représentent ces constructions et exige le respect absolu des servitudes d’utilité publique.
Infractions d’urbanisme et menaces d’inondation
Sur le plan de l’aménagement urbain, la mission a relevé de nombreux chantiers sans permis de construire. De plus, des constructions ont été érigées dans des bas-fonds, perturbant l’écoulement naturel des eaux pluviométriques et accentuant les risques d’inondation. Les propriétaires incriminés ont été sommés de se présenter à la mairie pour régulariser leur situation.
Le maire Nathanaël Koty a réitéré sa volonté de faire respecter le code de l’urbanisme et a invité l’ensemble des promoteurs, exploitants et citoyens à se conformer scrupuleusement aux lois et règlements.
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