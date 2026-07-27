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Abomey-Calavi: fermeture provisoire de carrières de sable et convocations de propriétaires de chantiers en infractions

​Une tournée de contrôle interinstitutionnelle menée ce vendredi 25 juillet à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique, a débouché sur la fermeture provisoire de plusieurs carrières de sable et la convocation à la mairie de nombreux propriétaires de chantiers en infraction.

Edouard Djogbénou
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Société
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Abomey-Calavi: fermeture provisoire de carrières de sable et convocations de propriétaires de chantiers en infractions
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L’information a été rendue publique sur la page Facebook officielle de la mairie. L’opération a été conduite conjointement par le préfet de l’Atlantique, Raphaël Akotegnon, et le maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, appuyés par le secrétariat exécutif, des conseillers communaux et les services techniques de la municipalité.

​Les équipes d’inspection ont sillonné successivement trois grands quartiers de la commune :

  • Togbin dans l’arrondissement de Godomey ;
  • Maria-Gléta rattaché à l’arrondissement de Ouèdo ;
  • Calavi-Centre, aux abords immédiats de l’hôpital de zone.

​Non-conformité des carrières et occupation illégale de zones à risque

​Sur les carrières d’extraction de sable inspectées, plusieurs infractions ont été constatées, notamment l’absence de facturation, le transport du sable par camions non bâchés et le non-respect global des réglementations environnementales et de sécurité. Face à ces dérives, le préfet a ordonné la fermeture provisoire de tous les sites visités jusqu’à leur mise en conformité.

​À Maria-Gléta, l’attention s’est portée sur l’occupation illégale du couloir de sécurité du gazoduc reliant le secteur à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Les autorités ont rappelé le danger majeur que représentent ces constructions et exige le respect absolu des servitudes d’utilité publique.

​Infractions d’urbanisme et menaces d’inondation

​Sur le plan de l’aménagement urbain, la mission a relevé de nombreux chantiers sans permis de construire. De plus, des constructions ont été érigées dans des bas-fonds, perturbant l’écoulement naturel des eaux pluviométriques et accentuant les risques d’inondation. Les propriétaires incriminés ont été sommés de se présenter à la mairie pour régulariser leur situation.

​Le maire Nathanaël Koty a réitéré sa volonté de faire respecter le code de l’urbanisme et a invité l’ensemble des promoteurs, exploitants et citoyens à se conformer scrupuleusement aux lois et règlements.

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