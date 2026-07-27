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Banikoara: Découverte d’un corps sans vie à proximité d’un magasin de produits phytosanitaires à Goumori

​Un drame s’est produit ce vendredi 24 juillet à Gbangbango, un village situé dans l’arrondissement de Goumori, commune de Banikoara. Le corps sans vie d’un homme âgé d’environ cinquante ans a été découvert à proximité du magasin central de stockage de produits phytosanitaires de la localité, a rapporté Fraternité FM.

Edouard Djogbénou
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Banikoara: Découverte d’un corps sans vie à proximité d’un magasin de produits phytosanitaires à Goumori
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​Selon les premiers éléments d’information recueillis sur place, l’homme s’en serait pris aux installations dans le but de commettre un vol. Il se serait introduit sur le site avec l’intention d’y dérober des sacs d’engrais ainsi que des produits insecticides destinés au traitement des cultures.

L’homme serait monté sur le mur du magasin et aurait glissé. Dans sa chute, il a attrapé les fils électriques mais serait électrocuté. Les éléments de la Police républicaine et le médecin légiste dépêchés sur le lieu du drame pour le constat ont perçu les traces dans les paumes de main de la victime confirmant la thèse de l’electrocution.

Une clé de moto a été retrouvée à côté de la victime. Il ne serait certainement pas seul sur le coup, à la survenance du drame, ses acolytes ont pris la fuite emportant la moto.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de faire toute la lumière sur ce drame et de déterminer les causes réelles du décès.

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