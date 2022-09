Bénin: la réouverture des salles de classes ajournée dans certaines communes

Après plusieurs mois de vacances, apprenants et enseignants ont repris ce lundi 19 Septembre 2022, le chemin de l’école. Bien que les activités académiques sont lancées sur l’ensemble du territoire, certains apprenants doivent passer encore quelques semaines à la maison à cause de l’inaccessibilité de leur salle de classe.

Les activités scolaires et académiques ont officiellement commencé au Bénin ce lundi 19 Septembre 2022. Si beaucoup d’apprenants et enseignants ont pu regagner leur école, ce n’est pas la même chose pour tout le monde. Dans certaines Communes, la rentrée des classes est repoussée de quelques semaines à cause l’inondation causée par la crue.

C’est le cas par exemple de la Commune de Zangnanado où certaines écoles n’ouvriront leur porte qu’en Novembre. En effet, 16 écoles sur les 69 que compte la Commune sont actuellement inaccessible à cause du phénomène cyclique de l’inondation.

Dans ces écoles, les activités académiques ne commenceront que mi-Novembre selon les propos de l’autorité communale sur Frissons radio. Selon le maire de Zangnanado, l’eau se retire habituellement vers fin Octobre et mi-Novembre et c’est seulement à ce moment que les enfants peuvent reprendre le chemin de leur école. Pour l’heure, aucune solution pour les enfants des ces 16 écoles, ils doivent poursuivre les vacances jusqu’au retrait des eaux.

En dehors de la Commune de Zangnanado, plusieurs autres Communes sont confrontées à des situations similaires; il s’agit des Communes des Aguégués, d’Athiémé …pour ne citer que celles-là.