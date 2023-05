Bénin: la réaction de la FCBE suite au décret de nomination de Houndété comme CFO

Le président du parti Les Démocrates est le nouveau chef de fil de l’opposition. Le décret de sa nomination a été prise par le chef de l’Etat. Un acte administratif que le parti force cauris pour un Bénin émergent prend pour un fait subsidiaire.

Paul Hounkpè du parti Force cauris pour un Benin Emergent (FCBE) n’est plus le chef de file de l’opposition. Il est remplacé par Eric Houndété, président du parti Les Démocrates. En réaction au décret pris par le chef de l’Etat, un responsable du parti cauris affirme que l’ancien ministre de la culture de Boni Yayi « n’est pas accroché à « un décret de nomination ».

“Paul HOUNKPÈ et le parti FCBE ne s’accrochent pas à un décret de nomination. Ils s’accrochent plutôt à l’alternance démocratique au sommet de l’État, au respect des textes et lois de la République, à la pérennisation des acquis de la Conférence des Forces vives de la nation de février 90, au vivre ensemble et au mieux être des béninois dans leur entièreté« , a confié ce responsable FCBE selon les propos rapportés par « Les 4 Vérités ».

Il faut rappeler qu’avant la prise du décret de nomination par le président Patrice Talon, il y a eu une passe d’arme entre le président Eric Houndété qui, aux sortie d’une audience que lui a accordé le président de la République a laissé entendre qu’il est le nouveau chef de fil de l’opposition.

La réaction des FCBE à cette affirmation ne s’est pas fait prier. Paul Hounkpè reste et demeure le chef de fil de l’opposition; a réagi le parti de l’ancien ministre de la culture de Boni Yayi qui estime que le décret ayant consacré le SEN comme chef de fil de l’opposition est toujours d’actualité puisqu’il n’a pas eu un autre décret pour annuler ses effets.

C’est désormais fait; le président Patrice Talon a pris le nouveau décret qui met fin au mandat de Paul Hounkpè et le parti semble acte de l’acte administratif pris le président de la République.

