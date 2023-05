Bénin : la proposition de la FCBE pour limiter le recrutement d’étrangers

- Publicité-

Le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’est pas content du recrutement de cadres étrangers pour occuper des postes stratégiques dans le pays. Le parti de l’opposition a déploré la chose et a fait des propositions lors de la session ordinaire organisée le samedi 29 Avril 2023.

Le parti de l’ancien ministre Paul Hounkpè est convaincu que le Bénin n’est pas un désert de compétence. Au cours de leur session ordinaire organisée ce weekend, les responsables du parti se sont penchés sur la loi N°2018-284 du 4 Juillet 2018 portant cadre général de rémunération des collaborateurs extérieurs. Depuis l’adoption de cette loi, le gouvernement de la rupture à recruté des cadres étrangers à la têtes des structures stratégiques comme l’ANIP, le Port de Cotonou, la SBEE, l’ANaTT…

Le gouvernement du président Patrice Talon a justifié le recrutement de ces cadres étrangers par le fait que le profil n’a pas été retrouvé au sein des cadres béninois. Des explications qui ne désarment pas le parti de Paul Hounkpè qui dénonce le recrutement massif de cadres étrangers alors qu’il existent dans le pays des milliers de cadres pétris d’expérience et d’expertises.



Pour cette formation politique de l’opposition, le gouvernement dit revoir sa copie afin de donner aux filles et fils du pays, la chance de faire valoir leur compétence. En guise de proposition, Paul Hounkpè et les siens suggèrent au gouvernement d’avoir une vision d’anticipation en faisant former les cadres nationaux pour les utiliser judicieusement.