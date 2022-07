Bénin: la police en alerte suite à l’évasion de terroristes au Nigeria

La police républicaine mise en alerte suite à l’évasion de prisonniers, dont plusieurs terroristes, à la prison de Kuge à Abuja au Nigeria. Dans un « MESSAGE – TELEPHONE – PORTE » datnt du 19 juillet 2022, adressé aux commandants des unités spéciales et territoriales, le Directeur général de la police républicaine invite à un renforcement des mesures sécuritaires.

La police républicaine est invitée a garder les yeux bien ouverts dans les zones frontalières entre le Bénin et le Nigeria. C’est une mesure prise par la hiérarchie policière suite à l’évasion de détenus à la prison de Kuge au Nigeria. Selon le message du Directeur général de la police république Soumaïla Yaya, il se trouve dans le rang des fugitifs, « des membres de groupes terroristes ».

De façon spécifique, les éléments des unités spécialisées et territoriales doivent intensifier les patrouilles dans les zones frontalières. Au cours des patrouilles, ils doivent procéder rigoureusement aux fouilles et au contrôle d’identité. Les agents de la police républicaine sont également instruits pour sensibiliser les populations et activer les réseaux de renseignements.

Cette vase évasion de détenus au Nigeria intervient dans une situation d’attaques terroristes au Bénin. Selon les autorités nigérianes, « plus de 300 détenus se sont échappés mardi 5 juillet d’une prison située près d’Abuja, capitale du Nigeria, après une attaque présumée de combattants du groupe jihadiste Boko Haram ».