Bénin: la pérennisation des réformes au cœur des échanges entre Djogbénou et Distel Amoussou

L’ancien journaliste et consultant en communication, Distel Amoussou continue son périple de prise de contact avec les leaders politiques. Après les échanges qu’il a eus avec Monsieur Paul Hounkpè, chef de fil de l’opposition et sa suite et ensuite avec t le numéro 1 du parti Bloc Républicain, il a été reçu dans l’après-midi de ce mercredi 24 Août 2022 par le professeur Joseph Djogbénou, président du nouveau parti né de la fusion du PRD et de l’UP.

Au cœur des échanges, les réformes initiées par le régime de la rupture. L’ancien journaliste est venu exposé à l’ancien président de la cour constitutionnelle, son inquiétude sur la pérennisation des réformes. Distel Amoussou craint simplement que des réformes aussi porteuses d’espoir soient remises en cause à la fin du mandat du président Patrice Talon.

Le communicateur a évoqué avec son hôte sur les mécanismes à mettre en oeuvre pour que chaque béninoise et chaque béninois puissent s’approprier des réformes initiées par le chantre de la rupture comme des réformes de tous les béninois et non celles du président Patrice Talon.

Des inquiétudes vite dissipées par le président du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou qui compte bien jouer sa partition pour la sécurisation des ces réformes qui offrent au pays une base institutionnelle solide pour amorcer un développement durable.

Après le président du parti union progressiste le renouveau , Distel Amoussou va échanger les jours à venir avec d’autres acteurs de la vie politique du Bénin. Une tournée qui en réalité constitue une prise de contact avec les aînés qui ont capitalisé plusieurs années d’expériences politiques.