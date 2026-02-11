Bénin : la liste des membres des bureaux des groupes parlementaires UP-R et BR dévoilée

À l’issue de la constitution des groupes parlementaires au sein de la nouvelle législature, les députés ont publié la liste complète des membres des bureaux de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et du Bloc Républicain (BR). Ces bureaux joueront un rôle central dans la coordination des activités et la gestion des travaux parlementaires.

Ce mercredi 11 février 2026, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les députés de la 10ᵉ législature ont confirmé l’organisation interne de leurs groupes parlementaires, en dévoilant la composition des bureaux de l’UP-R et du BR.

Le groupe Union Progressiste le Renouveau, composé de 60 députés, est dirigé par Natondé Aké, président du groupe. Le bureau se compose de cinq autres membres :

Vice-président : Domitien N’Ouemou

1er Rapporteur : Joël Godonou

2ème Rapporteur : Yacoubou Orou Sé Guéné

Membres : Claudine Prudencio et Luc Atrokpo

Le Bloc Républicain a désigné pour son bureau :

Président : Assan Séibou

Premier vice-président : Hervé Hêhomey

Premier rapporteur : Sofiatou Schanou

Deuxième rapporteur : Michel Sodjinou

Secrétaire : Gounou Abdoulaye

Ce bureau aura pour rôle d’assurer la discipline et l’animation politique des députés et de représenter le groupe auprès des instances législatives.