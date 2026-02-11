Bénin : la liste des membres des bureaux des groupes parlementaires UP-R et BR dévoilée
À l’issue de la constitution des groupes parlementaires au sein de la nouvelle législature, les députés ont publié la liste complète des membres des bureaux de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et du Bloc Républicain (BR). Ces bureaux joueront un rôle central dans la coordination des activités et la gestion des travaux parlementaires.
Ce mercredi 11 février 2026, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, les députés de la 10ᵉ législature ont confirmé l’organisation interne de leurs groupes parlementaires, en dévoilant la composition des bureaux de l’UP-R et du BR.
Le groupe Union Progressiste le Renouveau, composé de 60 députés, est dirigé par Natondé Aké, président du groupe. Le bureau se compose de cinq autres membres :
Vice-président : Domitien N’Ouemou
1er Rapporteur : Joël Godonou
2ème Rapporteur : Yacoubou Orou Sé Guéné
Membres : Claudine Prudencio et Luc Atrokpo
Le Bloc Républicain a désigné pour son bureau :
Président : Assan Séibou
Premier vice-président : Hervé Hêhomey
Premier rapporteur : Sofiatou Schanou
Deuxième rapporteur : Michel Sodjinou
Secrétaire : Gounou Abdoulaye
Ce bureau aura pour rôle d’assurer la discipline et l’animation politique des députés et de représenter le groupe auprès des instances législatives.