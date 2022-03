Bénin: la Française Ségolène Royal visite l’exposition des 26 trésors royaux

Selon cette personnalité politique française, il n’ y a véritablement pas de barrière entre le passé et le présent quand il s’agit de la création artiste. L’exposition des œuvres contemporaines avec les objets du passé, précise-t-elle, rappelle que la création artistique est à la fois ancrée dans la culture et dans l’histoire mais tournée vers le futur.

C’est avec émerveillement que la femme politique française a parcouru les 26 œuvres culturelles et a admiré les talents des artistes contemporains dont les œuvres ont été également exposées. L’ancienne ministre de l’écologie, du développement durable et de l’Energie est sortie de cette visite avec beaucoup d’émotions.

