Benin: la FCBE confirme le retrait de confiance au maire de Copargo

Le maire de Copargo et ses adjoints sont définitivement tombés en disgrâce au sein du parti force cauris pour un Bénin émergent. Le retrait de confiance du parti a été confirmé ce weekend au cours de la session ordinaire organisée à Cotonou.

Les responsables du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’ont pas changé de position par rapport au Maire de Copargo et ses deux adjoints. En Session ordinaire le samedi 29 Avril 2023, ils ont bouclé ce dossier en confirmant le retrait de confiance du parti à ces élus communaux.

Au cours de la session ordinaire en effet, des conseillers ont suggéré aux responsables du parti de procéder au vote de défiance contre les trois autorités communales. La demande a été entendue et les responsables du parti FCBE ont confirmé le retrait de confiance au maire Ignace Ouorou et ses deux adjoints.

Le retrait de confiance du parti est intervenu après la démission collective des conseillers FCBE qui ont rejoint le camp du parti union progressiste le Renouveau. Le parti FCBE a profité de la session ordinaire du Samedi pour féliciter les conseillers qui ont pris l’initiative d’un vote de défiance à l’encontre de ces ex conseillers FCBE.

Le parti Force cauris pour un Bénin émergent met par ailleurs en garde le ministre Raphaël Akotegnon et le préfet du département de l’Atacora contre tout blocage du processus de remplacement du Maire Ignace Ouorou et de ses deux adjoints. C’est par un communiqué que le parti FCBE a rendu public la confirmation du retrait de confiance à l’encontre de ses ex camarades.

