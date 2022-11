Bénin: la CRIET condamne le membre d’un groupe terroriste à 20 ans de prison

La juridiction spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme a condamné le mercredi 16 Novembre 2022 à 20 ans de prison, un individu considéré comme membre d’un groupe terroriste qui veut étendre ses tentacules au Bénin.

Vingt (20) ans de prison ferme, c’est le verdict prononcé ce mercredi par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre un individu qui serait membre d’un groupe terroriste qui veut s’implanter au Bénin.

La personne reconnue coupable d’appartenance à un réseau terroriste répond au nom de Ousmane à l’Etat civile et désigné dans son cercle comme « Emir du Bénin » par le GSIM (Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans), une organisation terroriste basée au Burkina Faso et affiliée à Al-Qaïda.

Emir du Bénin a été interpellé en Juillet 2021 par la police républicaine alors qu’en liaison avec son cousin, il s’activait à implanter sur le territoire béninois une cellule du GSIM. Son arrestation a eu lieu dans le village Dakoubouri à Kouandé. Placé en détention provisoire, Ousmane a été condamné ce mercredi 16 Novembre à 20 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste.