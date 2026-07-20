Bénin: la Cour constitutionnelle tire les leçons de l’élection présidentielle du 12 avril

La Cour constitutionnelle du Bénin a achevé vendredi 17 juillet à Agoué, un séminaire de cinq jours consacré à l’évaluation de l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

Pendant cette rencontre, les membres de la Haute juridiction ont passé en revue l’ensemble du processus électoral afin d’identifier les points forts, les difficultés rencontrées et les améliorations à apporter en vue des prochaines échéances.

La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-président de la Cour, Nicolas Assogba, représentant le président Dorothé Sossa, empêché.

Dans son intervention, Nicolas Assogba s’est félicité de la qualité des travaux réalisés et a estimé que les objectifs du séminaire avaient été pleinement atteints. Il a rappelé que l’évaluation des pratiques est indispensable pour améliorer le fonctionnement de l’institution, citant le spécialiste du management Peter Drucker : « Ce qui ne se mesure pas ne peut être amélioré. »

Les participants ont formulé plusieurs recommandations destinées à renforcer les procédures électorales et à consolider la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.

Le vice-président a également annoncé la création prochaine d’un comité chargé d’examiner les conclusions du séminaire.

Après validation par l’Assemblée générale de la Cour, ces recommandations seront intégrées dans un futur manuel des procédures électorales, qui servira de référence lors des prochains scrutins.

En clôturant les travaux, Nicolas Assogba a invité les membres de la Haute juridiction à poursuivre leurs efforts d’innovation et d’amélioration continue afin de renforcer la crédibilité de la Cour et la confiance des citoyens dans le processus électoral.

À travers cette initiative, la Cour constitutionnelle affiche sa volonté de perfectionner ses méthodes et de préparer les prochaines échéances électorales dans un souci constant de transparence et de sécurité juridique.