Bénin : la Cour Constitutionnelle lance le recrutement de ses délégués pour la Présidentielle 2026

À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la Cour Constitutionnelle a annoncé le lancement du recrutement de ses délégués électoraux. Ces derniers auront pour mission d’observer le déroulement du scrutin dans les différentes phases du vote à travers le pays.

Dans un communiqué publié ce vendredi 6 février 2026, la Cour Constitutionnelle a informé le public de l’ouverture officielle des candidatures pour les délégués chargés de superviser les bureaux de vote.

Les postulants sont invités à soumettre leurs dossiers via la plateforme erecrutement.courconstitutionnelle.bj, du 7 février au 7 mars 2026 à minuit. Cette initiative vise à renforcer la transparence et la régularité du scrutin présidentiel, en assurant la présence d’observateurs de la haute juridiction dans l’ensemble des bureaux de vote.

Ci dessous, les modalités et critères de recrutement des délégués

