Bénin : la Cour Constitutionnelle lance le recrutement de ses délégués pour la Présidentielle 2026

À moins de deux mois de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, la Cour Constitutionnelle a annoncé le lancement du recrutement de ses délégués électoraux. Ces derniers auront pour mission d’observer le déroulement du scrutin dans les différentes phases du vote à travers le pays.

Dans un communiqué publié ce vendredi 6 février 2026, la Cour Constitutionnelle a informé le public de l’ouverture officielle des candidatures pour les délégués chargés de superviser les bureaux de vote.

Les postulants sont invités à soumettre leurs dossiers via la plateforme erecrutement.courconstitutionnelle.bj, du 7 février au 7 mars 2026 à minuit. Cette initiative vise à renforcer la transparence et la régularité du scrutin présidentiel, en assurant la présence d’observateurs de la haute juridiction dans l’ensemble des bureaux de vote.

