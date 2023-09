Bénin: la CENA pose un 1er pas dans l’organisation des élections générales de 2026

- Publicité-

La salle fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères a abrité ce lundi 25 septembre 2023, un atelier de validation du rapport d’inventaire et de sécurisation du matériel électoral pour les élections générales de 2026.

En ouvrant ce matin l’atelier d’évaluation, Boukary Abou Soulé Adam, le directeur général des élections a, dans son mot de bienvenue, a indiqué que la présente rencontre « est un premier pas qui va conduire à 2026 ».

En lançant les travaux, le président de la CENA, Sacca Lafia a rappelé que conformément à l’article 15 du Code électoral, « la Commission électorale nationale autonome (CENA) est l’organe administratif en charge d’organiser, de superviser les élections et de gérer l’approvisionnement et le déploiement du matériel électoral ».

L’atelier a connu la participation des représentants des partis politiques, des organisations de la société civile… S’adressant à tout ce monde, le président Sacca Lafia a indiqué que l’objectif de la rencontre est de présenter pour validation le point du matériel, mais aussi d’échanger et d’opiner sur les quantités qui seront utilisées pour l’organisation des scrutins à venir, c’est-à-dire les élections générales de 2026.

Pour l’accomplissement de cette mission, l’organe en charge des élections a exprimé son besoin d’être soutenu dans cette mission.

« Des préfets et du Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), nous attendons un accompagnement pour améliorer les conditions d’entreposage et de sécurisation du matériel. Nous remercions les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour leur appui considérable dans l’acquisition du matériel électoral. Nous espérons pouvoir compter sur vous en vue de l’acquisition ou de la construction des magasins départementaux pour la CENA », a-t-il souligné,

« … Et de l’Assemblée Nationale et du Ministère de l’Economie et des Finances, nous sollicitons une amélioration des moyens financiers pour l’acquisition du matériel à travers le vote d’un budget d’investissement conséquent étalé sur les années aux fins de répondre aux exigences des élections », a confié le président de la CENA.