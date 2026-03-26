Bénin : la Céna organise le tirage des postes de vote à l’étranger

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a procédé, mercredi 25 mars 2026, au tirage au sort destiné à répartir les postes de vote de la diaspora en vue de l’élection présidentielle prévue le 12 avril. L’opération s’est tenue en présence du Conseil électoral et des délégués des deux binômes en lice.

Au cours de la séance, les représentants des deux camps ont pris part à la procédure encadrée par l’institution. Le tirage a permis d’attribuer, pour chaque bureau, les rôles devant être pourvus à l’étranger.

Quatorze bureaux de vote à l’étranger ont été concernés par cette opération, et les personnes tirées au sort seront ensuite confirmées par les duos candidats pour occuper les fonctions attribuées.

Chaque poste de vote comprendra un président et deux assesseurs, soit trois agents par site, ce qui porte à 42 le nombre d’agents désignés pour l’ensemble des bureaux implantés hors du territoire national.

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Une désignation encadrée par la loi électorale

Le président de la Céna, Sacca Lafia, a rappelé que la loi confie aux binômes la responsabilité de nommer les membres des bureaux à l’étranger, le tirage au sort n’ayant pour seul objet que de répartir les fonctions entre les camps.

Conformément à la procédure, le duo qui obtient, par tirage, la présidence ou un poste d’assesseur procède ensuite à la désignation de la personne qui le représentera dans le pays concerné, en tenant compte de son organisation locale.

Les bureaux de la diaspora sont implantés dans quatorze villes réparties sur trois continents : Dakar, Ouagadougou, Abidjan, Abuja, Ibadan, Lagos, Brazzaville, Pointe‑Noire, Libreville, Malabo, Paris, Washington, New York et Montréal.

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