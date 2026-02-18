Après plusieurs semaines d’attente, les agents électoraux peuvent souffler. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a annoncé le début du paiement des primes liées aux élections législatives et communales du 11 janvier 2026.

La tension retombe peu à peu. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a annoncé, mardi, le démarrage du paiement des agents électoraux ayant travaillé lors des élections couplées législatives et communales du 11 janvier dernier.

L’annonce a été faite à travers une publication sur la page Facebook de l’institution. « La CENA a commencé le payement des Agents électoraux pour les élections couplées législatives et communales », peut-on lire.

Depuis plus d’un mois, ces agents attendaient leurs émoluments. Sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux exprimaient leur frustration face au silence de l’institution. Certains dénonçaient des retards trop longs, d’autres réclamaient simplement plus d’informations sur la situation.

Début février 2026, la CENA avait tenté de rassurer. Dans une note, elle expliquait que le traitement administratif et financier était en cours, conformément aux procédures en vigueur. Elle invitait les agents au calme et à la patience.

Deux semaines plus tard, le paiement commence enfin. Une nouvelle qui devrait apaiser les esprits. Pour rappel, des milliers d’agents avaient été mobilisés pour assurer le bon déroulement du scrutin. Il s’agit notamment de 81 points focaux communaux, 571 coordonnateurs d’arrondissement ou de zone, 2 284 assistants coordonnateurs et 86 750 membres de postes de vote.

