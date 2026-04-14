Bénin : la CENA évoque des « velléités de perturbations » dans le nord lors de la présidentielle

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a signalé des tentatives de perturbation dans certaines localités du nord du pays lors du scrutin du 12 avril 2026. Ces incidents ont toutefois été rapidement maîtrisés, permettant la poursuite normale des opérations de vote.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) est revenue sur le déroulement de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, marquée par quelques incidents dans le nord du Bénin. Dans un communiqué publié dans la nuit du lundi au mardi 14 avril 2026, l’institution indique que « malgré quelques velléités de perturbations signalées dans certaines localités du nord du pays », le processus électoral a pu se tenir dans des conditions globalement satisfaisantes.

Selon la CENA, ces tentatives n’ont pas eu d’impact majeur sur l’organisation du scrutin. Elle a souligné que « la réactivité et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité ont permis de sanctuariser le vote, garantissant ainsi à chaque citoyen l’exercice libre de son droit constitutionnel ».

Cette intervention rapide des forces de sécurité a permis d’éviter toute escalade et d’assurer la continuité des opérations de vote dans les zones concernées. Sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les centres de vote à l’étranger, les électeurs ont pu accomplir leur devoir civique dans un climat globalement calme.

Ces précisions de la CENA interviennent dans le cadre de la publication des grandes tendances du scrutin, basées sur plus de 90 % des résultats déjà centralisés.