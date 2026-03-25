Bénin : la CEDEAO évalue les préparatifs de la présidentielle de 2026 avec la CENA

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, a reçu en audience une délégation d’observateurs de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) mercredi 25 mars 2026, au siège de l’institution chargée de l’organisation des scrutins. La visite s’inscrit dans le suivi des préparatifs de l’élection présidentielle annoncée pour le 12 avril 2026.

La mission de la CEDEAO était conduite par le Dr Sérigne Ka. Les échanges se sont déroulés en présence des membres du Conseil électoral et du directeur général des Élections, Boucary Abou Adam Soulé.

Au cours de la rencontre, le président de la CENA a exposé l’état d’avancement des préparatifs dont la formation des agents chargés du scrutin, la mise en place du dispositif logistique et les opérations de distribution du matériel électoral.

Sacca Lafia a aussi détaillé les procédures prévues pour encadrer le déroulement du vote et veiller à sa régularité en fournissant aux observateurs des éléments techniques sur les étapes déjà franchies à moins de trois semaines du rendez-vous électoral.

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La mission poursuit ses consultations dans le cadre des normes régionales

Le chef de la délégation de la CEDEAO a salué la disponibilité des responsables de la CENA et rappelé que la mission a pour mandat d’accompagner l’ensemble du processus, depuis les préparatifs jusqu’à la proclamation des résultats. « Nous sommes au Bénin pour observer l’élection présidentielle et rencontrer les autorités de la CENA afin de nous renseigner sur l’état des préparatifs », a déclaré le Dr Sérigne Ka.

La présence de la mission s’inscrit dans le cadre du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance (2001), qui prévoit l’envoi d’observateurs dans les États membres pour apprécier la conformité des processus électoraux aux standards régionaux.

Au Bénin, la CENA assure l’organisation matérielle du scrutin en coordination avec la Direction générale des Élections, chargée de la mise en œuvre technique des opérations. La mission de la CEDEAO a indiqué qu’elle poursuivra ses consultations avec les partis politiques, les organisations de la société civile et les autres institutions concernées.