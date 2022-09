Bénin: Joseph Djogbénou lance la machine UP, le Renouveau à Porto Novo

Le président du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou a tenu ce mardi 6 Septembre 2022 une séance de travail avec les anciens membres des bureaux politiques, des directions exécutives nationales, et des coordinations départementales des ex partis PRD et UP.

La rencontre qui est la première depuis la création du parti et l’installation de la direction exécutive et du bureau politique, a permis au président Joseph Djogbénou de lancer depuis Porto Novo la machine du nouveau parti pour de victoires futures.

Au démarrage de la rencontre qui s’est tenue au siège du parti au quartier Houinmè, à Porto Novo, le professeur Joseph Djogbénou a fait savoir qu’en mettant les pieds à l’ancien siège du parti du renouveau démocratique, que les membres du nouveau parti sont entrain de traduire par les actes la confiance, de l’union.

« En venant ici chers camarades, nous nous sommes encore éloignés un peu de qui nous étions et nous nous sommes rapprochés davantage de qui nous voulons être maintenant et demain« a indiqué le professeur Joseph Djogbénou

« Vous qui n’aviez pas l’habitude de venir ici, a poursuivi l’ancien président de la cour constitutionnelle, n’attendez plus qu’on vous le demande, c’est chez vous. », a-t-il confié.

Je souhaite maintenant que les uns et les autres travaillent sans limite

Après les mots de civilité, l’ancien président de la cour constitutionnelle est passé à l’objet de la rencontre: lancer la machine union progressiste le renouveau depuis la capitale politique du Bénin.

Et c’est une forte délégation de l’UP le Renouveau qui s’est rendue au tout nouveau siège national du Parti qui n’est autre que l’ancien siège du PRD à Porto-Novo pour recevoir le mot d’ordre de leur président.

Dans son discours, le professeur Joseph Djogbénou a invité les militants du parti au travail. C’est de l’acharnement au travail, dira-t-il que des victoires seront obtenues.

« Je souhaite maintenant que les uns et les autres travaillent sans limite. Au travail, pour davantage de victoires, encore plus grandes. Porto-Novo est la lumière du Bénin et l’UP le Renouveau rayonnera depuis cette lumière« , a-t-il déclaré.

Mais pour que cette victoire prenne véritablement corps, en plus du travail, le président du parti union progressiste le renouveau, invite tous les membres du parti à l’union. « Je souhaite que maintenant, que demain, et que toujours, que dans toutes les équipes, les uns et les autres travaillent. Que dans toutes les intentions, les uns et les autres soient pris en compte. Qu’il n’y ait pas de quota, qu’il n’y ait pas de chiffres, qu’il n’y ait pas de limite. Nous le devons à vous tous, nous le devons à notre peuple, parce que c’est la condition de la victoire totale demain, après-demain et toujours » , a martelé Joseph Djogbénou.