Bénin: Joseph Djogbénou justifie sa démission de la Cour constitutionnelle

Comme annoncé, Joseph Djogbénou était face à la presse ce mercredi 13 juillet 2022 au sujet de sa démission de la Cour constitutionnelle. Au cours de cette sortie médiatique, il a abordé les raisons qui justifient sa décision.

C’est officiel, Joseph Djogbénou reprend son manteau de politicien. Il a annoncé son retour dans le militantisme politique pour justifier sa démission de la Cour constitutionnelle. « J’ai souhaité reprendre l’engagement politique là où je l’avais laissé », a-t-il déclaré.

Pour l’ancien président de la Cour constitutionnelle, le plus important dans « la vie, ce sont les objectifs » et ceux qu’ils poursuivaient au sein de la haute juridiction sont atteints, c’est pourquoi il vise désormais le chantier de la politique. « Il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, de renouveler l’engagement politique », a déclaré Joseph Djogbénou.

Retour à l’Union Progressiste (UP)

Désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou veut retrouver sa famille politique. Il retourne à l’Union Progressiste dont il était membre à travers son ex-parti Alternative Citoyenne.

Il est nécessaire e retrouver sa famille politique et la mienne, c’est l’Union Progressiste. Je souhaite que l’Union Progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra me confier. Joseph Djogbénou

Cette sortie médiatique conforme les bruits de couloirs qui ont fuité aux première heures de la démission de Joseph Djogbénou. Désormais de retour à l’Union Progressiste, il est bien positionné pour prendre la tête du parti comme annoncé.

Au delà de la présidence de l’Union Progressiste, Joseph Djogbénou est aussi pressenti pour diriger le bureau de la 9e législature. Comme il l’a dit lui-même, il est candidat à tout ce que le parti lui demandera.