Bénin: Joseph Djogbénou invite à investiguer sur les causes du drame de Dassa-Zoumè

Après le dramatique accident survenu à Dassa-Zoumè dimanche 29 Janvier, les réactions se sont multipliées pour déplorer ce drame et soutenir les personnes éplorées. L’ancien président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou a aussi réagi et a invité les pouvoirs publics à investiguer sur les causes de cet accident mortel.

A travers un message, le président du parti Union Progressiste le Renouveau, le professeur Joseph Djogbénou a présenté ses condoléances aux familles éplorées lors du dramatique accident survenu dans l’après-midi du dimanche 29 Janvier 2023 à Dassa-Zoumè.

« C’est avec effroi et consternation que nous avons appris le dramatique accident de circulation dont sont victimes de nombreux compatriotes, ce 29 janvier 2023, au niveau de la ville de Dassa- Zoumè. Nous exprimons aux familles et à l’ensemble de nos compatriotes notre vive compassion« , a publié Joseph Djogbénou.

Après les mots de condoléances aux familles éplorées, le professeur Joseph Djogbénou a encouragé les autorités publiques dans l’assistance à l’ensemble des victimes et les invite dans le même sens à investiguer pour connaitre les causes de ce dramatique accident. « Il s’avère indispensable que les solutions hardies auxquelles donneront lieux les investigations sur les causes de ce drame soient rigoureusement mises en application« , a souligné Joseph Djogbénou.