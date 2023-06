Bénin: Joseph Djogbénou et Abdoulaye Bio Tchané se sont encore vus…

Le président Joseph Djogbénou accompagné d’une forte délégation de l’UP le Renouveau était jeudi 29 juin au siège du parti Bloc Républicain où ils ont échangé avec le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané.

Le professeur Joseph Djogbénou et le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané se sont encore vus ce jeudi 29 Juin. Une troisième rencontre entre les deux personnalités politiques en l’espace de quelques semaines. La rencontre de ce jeudi a eu lieu au siège du parti Bloc Républicaine. Le numéro 1 de l’UP le Renouveau était accompagné pour la circonstance d’une forte délégation de responsables de son parti politique.

La philosophie à la base de ces rencontres était de travailler pour un rapprochement de ces deux blocs politiques de la mouvance qui ont connu des moments d’incompréhension liés à des débauchages de membres ou de militants. Ce rapprochement était donc pour taire les différends et travailler davantage en cohésion pour soutenir la politique de développement du chef de l’Etat tout en travaillant en synergie pour le développement des Communes dont ils sont majoritaires.

Mais cette visite de plus des deux personnalités et en l’espace de quelques semaines seulement commence pas susciter la curiosité. Que trame ces deux personnalités politiques? Les enjeux de 2026 ne doivent pas être assez loin de ces rencontres devenus fréquentes quand on sait que le régime actuel fonctionne toujours par anticipation afin d’avoir une longueur d’avance sur ses adversaires.

En tout cas, loin des préoccupations du développement des Communes qui est mis en avant, les préparatifs des élections générales de 2026 ont déjà commencé au sein de la mouvance au moment où l’opposition continue à chercher sa marque dans l’hémicycle pour les démocrates et au moment où les autres partis politiques de l’opposition dorment de leur sommeil profond.