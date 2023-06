Bénin: Joseph Djogbénou et Abdoulaye Bio Tchané ont tenu jeudi un tête-à-tête

- Publicité-

Le président du parti union progressiste le renouveau, le professeur Joseph Djogbénou et président du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané ont tenu ce jeudi 15 Juin 2023, une séance d’échange pour plus de convergence entre leur deux partis politiques.

Les présidents du parti UP le Renouveau et celui du parti Bloc Républicain ont eu hier jeudi un tête-tête. L’objectif de cette rencontre entre ces deux personnalités est de travailler pour plus de cohésion entre leurs deux formations politiques notamment autour des questions relatives à la bonne gestion des communes dont ils ont le contrôle.

La rencontre a eu lieu dans l’après-midi au siège du parti Bloc Républicain. En dehors du développement des Communes, les deux personnalités politiques ont évoqué la nécessité pour leurs partis de renforcer leur coopération afin de mieux soutenir le président de la République dans la mise en oeuvre de son programme de développement.

La rencontre aura donc permis de lever les points d’incompréhension pour instaurer à l’avenir des relations beaucoup plus inclusives afin de mieux accompagner le développement du pays.

Cette rencontre aux dires des deux leaders de la mouvance, n’est que la première d’une série qui se tiendra les mos à venir. C’est le premier pas d’un processus dont la finalité est de mieux harmoniser les actions pour plus d’efficacité dans le soutien du chef de l’Etat. Dans un contexte politique dans lequel l’Assemblée nationale est animée par trois forces politiques, on peut dire sans se tromper que cette rencontre entre le parti Bloc Républicain et l’UP le Renouveau va conduire davantage à isoler les députés du parti Les Démocrates qui, avec leurs 28 députés ne fera que subir la dictature de la majorité, une majorité convergente.