Bénin: Jean-Michel Abimbola dresse le bilan du MTCA et passe le relais

Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, la transition s’est déroulée sous le signe du bilan et de la continuité. À l’occasion de la cérémonie de passation de charges, le ministre sortant Jean-Michel Abimbola est revenu sur les principales réalisations enregistrées durant son passage à la tête du département avant de transmettre officiellement ses responsabilités à son successeur.

Dans son intervention, Jean-Michel Abimbola a mis en lumière plusieurs initiatives engagées pour renforcer l’attractivité touristique du Bénin et valoriser le patrimoine culturel national. Au cours de son mandat, le ministère a notamment poursuivi les projets de développement des infrastructures touristiques et les actions destinées à promouvoir les sites historiques et culturels du pays.

Le ministre sortant a également évoqué les efforts consentis pour soutenir les acteurs du secteur artistique et culturel. Plusieurs programmes ont été déployés afin d’encourager la création, accompagner les professionnels et améliorer la visibilité des productions culturelles béninoises sur les scènes nationale et internationale.

Jean-Michel Abimbola a exprimé sa reconnaissance envers les collaborateurs du ministère et l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de ces différentes actions. Il a également souhaité plein succès à son successeur dans la poursuite des projets engagés au sein du département.

Prenant la parole à son tour, la ministre Assouman a salué le travail accompli par son prédécesseur. Il a affirmé sa volonté de s’inscrire dans la continuité des initiatives lancées tout en apportant une nouvelle dynamique aux politiques publiques liées au tourisme, à la culture et aux arts.

Cette passation de charges marque ainsi une nouvelle étape pour le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, appelé à poursuivre les réformes engagées afin de faire de ces secteurs des leviers importants du développement économique et du rayonnement culturel du Bénin.