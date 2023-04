Bénin: Jean-Claude Houssou et Hervé Hèhomey débarqués du gouvernement

- Publicité-

Dona Jean-Claude Houssou, ministre de l’énergie et Hervé Hèhomey, ministre des infrastructures et des Transports ne sont plus membres du gouvernement. Ils ont été remplacés ce lundi 17 avril 2023 à la faveur d’un remaniement ministériel inattendu.

Le président Patrice Talon a remanié son équipe ce lundi. A la lecture du décret, on constate clairement que trois de ses collaborateurs ont été sortis de l’équipe gouvernementale. En dehors de Sévérin Quenum dont le cas était déjà connu, Dona Jean-Claude Houssou et Hervé Hèhomey ont été aussi débarqués.

Désormais, Samou Adambi va prendre en charge le secteur énergétique et devient ainsi Ministre de l’énergie et de l’eau. Toujours pour le secteur de l’énergie, Patrice Talon a nommé un Secrétaire d’Etat à l’énergie.

L’autre ministre dont le portefeuille a été grossi, c’est José Tonato, Ministre du Cadre de vie, il va aussi s’occuper des transports.