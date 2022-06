Bénin: « Je suis encore opposant au régime de Patrice Talon », Guy Mitokpè

Au cours d’une rencontre d’échanges tenue avec les étudiants le jeudi 02 juin 2022, l’ancien député Guy Mitokpè a réitéré son opposition au régime du président Patrice Talon.

Guy Mitokpè jure qu’il n’a pas changé de veste comme certaines personnes font croire dans l’opinion. En effet, l’ex-Secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir est, depuis sa démission, annoncée du côté de la mouvance. Ses commentaires positifs à l’endroit du régime ont d’ailleurs conforté la thèse de sa probable adhésion à la mouvance. Mais il n’en est rien selon l’ancien président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb).

Je le dis publiquement, je continue d’être en opposition au régime de Patrice Talon. Je suis encore opposant au régime de Patrice Talon. Je n’ai pas jeté l’éponge. Guy Mitokpè

Selon l’ancien député, il a dû prendre une pause pour mieux se relancer. « Dans une course, il faut savoir ralentir pour mieux se relancer. L’essentiel c’est de ne pas s’arrêter. Je suis à une phase où je suis épuisé, donc je ralentis », a-t-il confié.

« Nous ne sommes pas des robots »

Même s’il est aujurd’hui en baisse de régime dans son activisme d’opposant , Guy Mitokpè persiste et signe qu’il demeure en contradiction avec l’équipe de Patrice Talon. « Opposant au régime de Patrice Talon, je le suis. Mais comme je le dis aux gens, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes en chair et en os. A des moments donnés, nous avons aussi des émotions », a-t-il expliqué aux étudiants.

Comme on l’a tous constaté, l’opposant avait transformé sa page Facebook en un espace de blague, d’évangélisation et de motivation. Il en donne les raisons. « Je me suis vu abandonner, Je me suis vu délaisser. J’ai décidé de raconter des blagues sur ma page, d’évangéliser et de faire de la motivation », a-t-il expliqué.